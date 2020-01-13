Умер режиссер фильмов "Чародеи" и "Приключения Электроника"

10:00 Источник: RNS

Режиссер Константин Бромберг умер в американском Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника"», — написал он на своей странице в Facebook.

Среди наиболее известных его работ — фильм «Приключения Электроника» (1979), снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, а также музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга «Чародеи» (1982). RNS