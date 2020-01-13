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НОВОСТИ

В Госдуме не поддержали предложения Клишаса о блокировке опасной переписки по электронной почте

10:32 13.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. По мнению депутатов, предложенные поправки не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов (на это рассчитывают авторы инициативы), зато могут трактоваться слишком широко и приведут лишь к массовому неисполнению закона.  Коммерсантъ

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