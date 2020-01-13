Сарадж и Хафтар проведут в понедельник переговоры в Москве - МИД РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. Об этом заявили в понедельник ТАСС в МИД РФ.

"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон".