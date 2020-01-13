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Климкин заявил, что Украина превратилась в сырьевой придаток

11:05 13.01.2020 Источник: Известия

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС. По его словам, Украина превратилась в сырьевой придаток.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с/х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой», — написал Климкин 12 января в Twitter.

По его словам, Украине надо стремиться к тому, чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

В опубликованном Еврокомиссией отчете за период с ноября 2018 по октябрь 2019 года по торговле агропродукцией Киев занял третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Европу.

21 декабря стало известно, что в январе–ноябре прошлого года Украины увеличила экспорт агропродовольственной продукции до рекордных $20,2 млрд.

При этом глава Союза селянства Украины Иван Томич отметил, что и сама страна катастрофически зависима от импорта аграрной и продовольственной продукции, так как не может обеспечить себя даже картошкой.  Известия

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