Климкин заявил, что Украина превратилась в сырьевой придаток
11:05 13.01.2020 Источник: Известия
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС. По его словам, Украина превратилась в сырьевой придаток.
«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с/х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой», — написал Климкин 12 января в Twitter.
По его словам, Украине надо стремиться к тому, чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.
В опубликованном Еврокомиссией отчете за период с ноября 2018 по октябрь 2019 года по торговле агропродукцией Киев занял третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Европу.
21 декабря стало известно, что в январе–ноябре прошлого года Украины увеличила экспорт агропродовольственной продукции до рекордных $20,2 млрд.
При этом глава Союза селянства Украины Иван Томич отметил, что и сама страна катастрофически зависима от импорта аграрной и продовольственной продукции, так как не может обеспечить себя даже картошкой. Известия
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