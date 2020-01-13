Награды президента Абхазии Хаджимбы похищены из здания администрации - госслужба охраны

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Награды президента Абхазии Рауля Хаджимбы, подавшего заявление о сложении полномочий, были украдены из здания администрации президента после того, как оно четыре дня удерживалось сторонниками оппозиции. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель госслужбы охраны.

"Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером Хаджимба направил в Народное собрание (парламент Республики Абхазия) заявление о сложении полномочий. Он возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.