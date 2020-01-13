США никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай - советник президента США по нацбезопасности

11:32 Источник: Интерфакс

Главную угрозу для США в настоящее время представляют Китай и Россия, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - сказал чиновник в интервью порталу Axios.

При этом он отметил, что "Соединенные Штаты никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай".