Подавший в отставку президент Абхазии не будет баллотироваться на повторных выборах

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

"Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - сказал он.