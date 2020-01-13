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НОВОСТИ

Подавший в отставку президент Абхазии не будет баллотироваться на повторных выборах

12:00 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

"Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - сказал он.

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