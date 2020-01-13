Воинские части ЦВО получат в этом году четыре комплекта С-400 "Триумф"

12:05 Источник: Интерфакс

Четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на командующего войсками округа Александра Лапина.

"Перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" двух полков позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала", - отметил Лапин.

По его словам, всего в текущем году в войска ЦВО поступят порядка 850 единиц вооружения и военной техники.

"Войска округа пополнятся 19-ю летательными аппаратами, 10-ю радиолокационными станциями, 145-ю единицами бронетанкового вооружения и техники, а также образцами вооружения других родов войск", - сказал Лапин.