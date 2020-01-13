ЕС не будет вводить санкции против Ирана из-за катастрофы украинского "Боинга" - источник
12:20 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского "Боинга", ответственность за которую ранее признал Тегеран. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в Брюсселе.
"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского "Боинга", необходимо сначала получить результаты расследования", - заявил он.
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