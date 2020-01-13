ЕС не будет вводить санкции против Ирана из-за катастрофы украинского "Боинга" - источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского "Боинга", ответственность за которую ранее признал Тегеран. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в Брюсселе.

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского "Боинга", необходимо сначала получить результаты расследования", - заявил он.