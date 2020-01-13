На российский корабль для полетов на Луну планируется потратить более 8 млрд руб в 2021 году
12:32 13.01.2020 Источник: Lenta.ru
Роскосмос в 2021 году планирует потратить более восьми миллиардов рублей на производство корабля «Орел», предназначенного для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) и к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госзакупки.
Отмечается, что в следующем году Роскосмос намерен заказать «создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения» за 8,1 миллиарда рублей.
Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку корабля «Орел», ранее известного как «Федерация». Lenta.Ru
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