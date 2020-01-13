Минкультуры РФ сменило руководителя хора им. Свешникова

13:00 Источник: Интерфакс

Руководителем Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова назначен дирижер Геннадий Дмитряк, сменивший на этом посту Евгения Волкова, с которым расторгли контракт по результатам проверки.

"Новым руководителем Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова стал Геннадий Дмитряк. Смена художественного руководителя знаменитого хора произошла после обращения всего коллектива, указывающего на многочисленные нарушения со стороны руководства", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.