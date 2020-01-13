Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от Трампа
13:05 13.01.2020 Источник: Газета.Ru
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер и участник предвыборной гонки 2020 года в США Майкл Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
По словам американского предпринимателя, его главная цель состоит в том, чтобы избавиться от Трампа.
«Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше? На этом всё», — сказал Блумберг.
Ранее он начал участие в президентской гонке 2020 года от Демократической партии. Газета.Ru
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