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Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от Трампа

13:05 13.01.2020 Источник: Газета.Ru

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер и участник предвыборной гонки 2020 года в США Майкл Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского предпринимателя, его главная цель состоит в том, чтобы избавиться от Трампа.

«Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше? На этом всё», — сказал Блумберг.

Ранее он начал участие в президентской гонке 2020 года от Демократической партии.  Газета.Ru

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