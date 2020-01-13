0
0
117
НОВОСТИ

Чиновники согласились обсудить повышение выплат безработным - СМИ

13:20 13.01.2020 Источник: Известия

Чиновники готовы обсудить повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума. Такие консультации могут пройти в этом году на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, выяснили «Известия».

Сегодня самое низкое пособие по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум — около 12 тыс. Чтобы так значительно увеличить выплаты, необходимы либо многолетний переходный период, либо создание отдельного фонда, куда граждане будут направлять часть зарплаты на случай потери работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:18 13.01.2020
Мэр Собянин назвал сроки открытия эстакады через МЦК на юго-востоке Москвы
0
12
14:12 13.01.2020
Минск предложил повысить тариф на транзит нефти из РФ с учетом инфляции и потерь 2019 года
0
42
14:00 13.01.2020
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
0
58
13:55 13.01.2020
Белгородская епархия пригрозила блогеру отлучением от церкви
0
70
13:45 13.01.2020
Четыре года подряд в РФ ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых - Росстат
0
96
13:32 13.01.2020
Вучич заявил о бесправном положении сербов в Черногории
0
105
13:05 13.01.2020
Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от Трампа
0
148
13:00 13.01.2020
Минкультуры РФ сменило руководителя хора им. Свешникова
0
132
12:32 13.01.2020
На российский корабль для полетов на Луну планируется потратить более 8 млрд руб в 2021 году
0
158
12:20 13.01.2020
ЕС не будет вводить санкции против Ирана из-за катастрофы украинского "Боинга" - источник
0
187

Возврат к списку