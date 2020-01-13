Вучич заявил о бесправном положении сербов в Черногории

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич напомнил о бесправном положении сербов в Черногории, которые составляют в этой стране 28% населения. Об этом он заявил в ночь на понедельник в эфире канала Pink.

"Моя роль - заботиться о 28 процентах сербского населения в Черногории", - заявил лидер, призвав "представителей международной общественности обратить внимание на то, какие права имеют 25% албанцев в Македонии, а какие - сербы в Черногории". По его словам, необходим "рациональный ответ на несоответствие численности и объема прав сербов и албанцев в этих двух странах".

Ранее, в июле 2018 года, глава Сербской православной церкви Патриарх Ириней, находясь с визитом в Черногории, заявил, что положение сербов в этой стране очень тяжелое, сравнив его с периодом турецкого ига (до 1878 года) и положением сербов в Хорватии во время фашизма (1941-1945 годы). В ответ президент Черногории Мило Джуканович потребовал, чтобы патриарх Ириней отказался от своих заявлений. В свою очередь, Вучич тогда заявил, что желает хороших отношений с Черногорией, а также лучшего положения сербов в этой стране.

В Черногории, население которой составляет 622 тыс. человек, согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов. Как заявил ранее в интервью ТАСС председатель Сербского национального совета (СНС) Черногории Момчило Вуксанович, сербы в Черногории подвергаются серьезному давлению. Например, из-за запрета сербам работать в госаппарате они зачастую вынуждены скрывать свою национальность. Сербские СМИ в Черногории находятся под постоянным прессингом из-за своих симпатий к России, указал Вуксанович.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви (СПЦ) проходят в эти дни в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря парламент страны большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент страны Мило Джуканович.