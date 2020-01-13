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НОВОСТИ

Четыре года подряд в РФ ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых - Росстат

13:45 13.01.2020 Источник: НГ-Online

Четыре года подряд в стране ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых. Это следует из материалов Росстата. И разрыв нарастает. Если в 2016-м было официально ликвидировано примерно в 1,5 раза больше организаций, чем открыто новых, то в 2019-м – уже в два раза больше: около 623 тыс. против 275 тыс. по итогам января–ноября.

Ограниченный спрос и ухудшение макроэкономической конъюнктуры негативно сказались на финансовом положении корпоративного сектора, сообщил ранее Аналитический центр при правительстве. Как уже писала «НГ», по официальным данным, каждая третья компания в стране убыточна.

Анастасия Башкатова

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