Четыре года подряд в РФ ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых - Росстат
13:45 13.01.2020 Источник: НГ-Online
Четыре года подряд в стране ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых. Это следует из материалов Росстата. И разрыв нарастает. Если в 2016-м было официально ликвидировано примерно в 1,5 раза больше организаций, чем открыто новых, то в 2019-м – уже в два раза больше: около 623 тыс. против 275 тыс. по итогам января–ноября.
Ограниченный спрос и ухудшение макроэкономической конъюнктуры негативно сказались на финансовом положении корпоративного сектора, сообщил ранее Аналитический центр при правительстве. Как уже писала «НГ», по официальным данным, каждая третья компания в стране убыточна.
Анастасия Башкатова
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