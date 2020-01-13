Белгородская епархия пригрозила блогеру отлучением от церкви

13:55

Белгородская и Старооскольская епархия пригрозили блогеру Владимиру Корневу отлучением от церкви. Такое предостережение блогеру объявили после того, как он начал проверять информацию о жалобах молодых священников на митрополита.

Церковь вынесла автору telegram-канала «Белгород №1» официальное предостережение, предупредив, что Корнев собирает информацию, которая может быть использована для дискредитации организации. Отмечается, что действия блогера могут попасть «под прещения (дисциплинарное наказание в церкви — прим. ред.) вплоть до отлучения от Церкви».

В разговоре с «URA.RU» Корнев рассказал, что получил анонимное письмо, в котором сообщалось, что на съезде местного духовенства митрополит отчитал некоторых священников за то, что они онлайн обсуждали сбор денег с приходов на официальный визит митрополита. Блогер добавил, что обратился за комментарием к епархии, где рассказали, что подобного не было.

Блогер также сообщил, что не воспринимает предупреждение как серьезную угрозу. «Я не могу относиться к этой мере как-то серьезно. Они угрожают отлучить от церкви, и, видимо, знают обо мне больше, чем я сам. Ведь, когда отлучают от церкви, надо к ней принадлежать», — отметил блогер.