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Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

14:00 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Абхазии принял в понедельник отставку президента Рауля Хаджимбы. Также свой пост покинет избранный с ним вице-президент Аслан Барциц, передает корр. ТАСС.

За принятие отставки проголосовали 32 из 34 присутствовавших депутатов. Парламент также наделил премьер-министра Валерия Бганбу полномочиями исполняющего обязанности главы государства в связи с отставкой Рауля Хаджимбы, передает корр. ТАСС.

За принятие решения проголосовали все 34 присутствовавших депутата.

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