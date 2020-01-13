Минск предложил повысить тариф на транзит нефти из РФ с учетом инфляции и потерь 2019 года
14:12 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по своей территории на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году. Об этом сообщил в понедельник по итогам переговоров в Москве представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
"В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - пояснил представитель белорусского ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 14:18 13.01.2020
- Мэр Собянин назвал сроки открытия эстакады через МЦК на юго-востоке Москвы
- 14:00 13.01.2020
- Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
- 13:55 13.01.2020
- Белгородская епархия пригрозила блогеру отлучением от церкви
- 13:45 13.01.2020
- Четыре года подряд в РФ ликвидируется больше предприятий, чем регистрируется новых - Росстат
- 13:32 13.01.2020
- Вучич заявил о бесправном положении сербов в Черногории
- 13:20 13.01.2020
- Чиновники согласились обсудить повышение выплат безработным - СМИ
- 13:05 13.01.2020
- Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от Трампа
- 13:00 13.01.2020
- Минкультуры РФ сменило руководителя хора им. Свешникова
- 12:32 13.01.2020
- На российский корабль для полетов на Луну планируется потратить более 8 млрд руб в 2021 году
- 12:20 13.01.2020
- ЕС не будет вводить санкции против Ирана из-за катастрофы украинского "Боинга" - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать