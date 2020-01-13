Минск предложил повысить тариф на транзит нефти из РФ с учетом инфляции и потерь 2019 года

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по своей территории на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году. Об этом сообщил в понедельник по итогам переговоров в Москве представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

"В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - пояснил представитель белорусского ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.