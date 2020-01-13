Принц Гарри с женой пригрозили дать интервью, если им не позволят уйти из семьи - СМИ

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили дать интервью, если им не позволят уйти из семьи. Герцог и герцогиня Сассекские уже связались с ABC, NBC, а также CBS и известной американской телеведущей Опрой Уинфри.

Источник The Sun отметил, что пара намерена «рассказать свою историю, в том числе о том, как герцогиню заставляли о многом молчать». Как пояснил собеседник, супруги столкнулись в королевской семье с расизмом и сексизмом.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января заявили, что планируют отказаться от финансирования из госбюджета и жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. При этом они пообещали и дальше поддерживать Елизавету II. Говорит Москва