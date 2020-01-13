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Мэр Собянин назвал сроки открытия эстакады через МЦК на юго-востоке Москвы

14:18 13.01.2020

Новый путепровод через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции Московского центрального кольца (МЦК)  «Андроновка» будет открыт в ближайшие месяцы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, путепровод соединит два района столицы, позволив организовать переезд через железнодорожные пути и запустить общественный транспорт до «Андроновки».
Возводимый на юго-востоке мегаполиса путепровод - четырехполосная эстакада длиной 106 м через железнодорожные пути Московского центрального кольца. Его начали строить в середине 2018 года, сейчас объект готов на 85%. В перспективе будет построен выезд с улицы Пруд-Ключики на Юго-Восточную хорду, которая пройдет по эстакаде третьим уровнем над строящимся путепроводом через МЦК.
«Мы активно реконструируем действующие пути, строим новые магистральные пути с «Российскими железными дорогами», запускаем такие проекты, как МЦК, МЦД. Это все вместе накладывает такую серьезную проблему, связанную с пересечением магистральных железных дорог. По сути дела, в одной плоскости становится уже невозможен переезд через магистральные пути. Поэтому мы ежегодно формируем дополнительные списки путепроводов. Сегодня в них 23 путепровода через железную дорогу, 12 из них построены, восемь находится в проектировании», - отметил московский мэр.

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