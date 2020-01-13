В США озвучили условия вывода войск из Ирака
15:00 13.01.2020 Источник: Газета.Ru
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, при каких условиях Вашингтон может вывести американские войска из Ирака. Об этом сообщает телеканал Fox News. По его словам, это произойдет только на приемлимых для США условиях.
В то же время он отметил, что целью Белого дома является вывод войск из Ирака.
«Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти так, чтобы ИГИЛ (запрещенная террористическая группировка — прим. ред.) была полностью уничтожена», — сказал О'Брайен.
По его словам, США хотят убрать из Ирака свои войска, но так, чтобы он остался в безопасности и был независимым. Газета.Ru
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