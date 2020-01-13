Лауреатом премии "Выбор критиков" в номинации "Лучшая картина" стал фильм "Однажды в Голливуде"

15:12 Источник: Эхо Москвы

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» стал лауреатом премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшая картина».

Тарантино также получил награду за лучший сценарий. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе. Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере», а лучшей актрисой, по версии кинокритиков стала Рене Зельвегер за роль Джуди Гарланд в фильме «Джуди». Эхо Москвы