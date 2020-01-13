Суд Лахора отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу - ТВ
15:32 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокий суд Лахора назвал "неконституционным" создание специальной коллегии для слушания дела экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа и отменил вынесенный ею смертный приговор. Об этом сообщил в понедельник телеканал Гео-ти-ви.
27 декабря сообщалось, что Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд Лахора.
17 декабря "Доон" информировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.
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