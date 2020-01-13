Николас Кей: Первым шагом к миру в Афганистане является снижение насилия

15:17 Источник: НГ-Online

Будущее мирное соглашение в Афганистане должно строиться на достижениях последних 18 лет, среди которых особое место занимают права женщин. Об этом заявил Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане сэр Николас Кей, отвечая на вопросы аудитории Twitter. По словам представителя Североатлантического альянса, такой подход «будет ключом к прочному миру, продолжению международного экономического сотрудничества и экономической помощи Афганистану».

«НАТО поддерживает переговоры между США и талибами, - отметил Николас Кей. - Но это только первый шаг. Настоящий мир будет достигнут благодаря внутриафганскому соглашению, которое сохранит права и свободы, которыми афганцы пользовались в течение последних 18 лет».

Первым шагом на пути к миру в Афганистане, по мнению представителя НАТО, должно стать снижение насилия в стране, что напрямую зависит от позиции «Талибана» (организация запрещена в РФ). «Действия по сокращению насилия повлияют на жизнь всех афганцев, но стороны должны будут договориться об особенностях соглашения. Мы с нетерпением ожидаем твердых и надежных гарантий мира от талибов».

Говоря о перспективах натовского присутствия в Афганистане, Николас Кей отметил, что оно «основано на потребностях афганских национальных сил безопасности (ANDSF) и будет определяться нашими союзниками, а также условиями на местах».

Сэр Николас Кей подчеркнул необходимость терпения в вопросе достижения мира в Афганистане, отметив, что НАТО призывает всех региональных участников играть конструктивную роль в стабилизации региона. По словам представителя альянса в Кабуле, «роль Пакистана в поддержке мирного процесса будет по-прежнему иметь решающее значение».

«Мы продолжаем призывать всех региональных игроков играть конструктивную роль в содействии стабилизации Афганистана посредством мирного процесса под руководством Афганистана», - сказал Николас Кей, подчеркнув, что «более безопасный Афганистан способствует стабильности во всем регионе».

Андрей Серенко