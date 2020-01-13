В России поменяется система оплаты труда учителей - Васильева
16:00 13.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В России поменяется система оплаты труда учителей, — рассказала в интервью «Российской газете» министр просвещения Ольга Васильева.
Дефицит учителей в российских школах Васильева оценивает в 150 тысяч человек.
По данным Росстата, 23% работников сферы образования в России зарабатывают менее 15-ти тысяч рублей в месяц. Это не только учителя, но и сотрудники детских садов, высших учебных заведений, спортивных школ и профессиональных училищ, — уточняет РБК. Эхо Москвы
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