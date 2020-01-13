В России поменяется система оплаты труда учителей - Васильева

16:00 Источник: Эхо Москвы

В России поменяется система оплаты труда учителей, — рассказала в интервью «Российской газете» министр просвещения Ольга Васильева.

Дефицит учителей в российских школах Васильева оценивает в 150 тысяч человек.

По данным Росстата, 23% работников сферы образования в России зарабатывают менее 15-ти тысяч рублей в месяц. Это не только учителя, но и сотрудники детских садов, высших учебных заведений, спортивных школ и профессиональных училищ, — уточняет РБК. Эхо Москвы