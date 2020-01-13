Президент поручил освободить врачей от уголовного наказания за утрату наркопрепаратов
16:12 13.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Путин поручил освободить врачей от уголовного наказания за утрату наркопрепаратов. Президент распорядился, чтобы правительство до 15 апреля внесло в законодательство изменения, которые освободят от ответственности медиков, неумышленно допустивших утрату наркотических и психотропных лекарств.
31 октября Владимир Путин в Светлогорске встретился с общественностью, где одна из участниц мероприятия пожаловалась, что врачей судят за утрату даже одной ампулы сильнодействующего препарата. По её словам, лекарство может быть разбито, разлито или утеряно. Она заявила, что это происходит не по злому умыслу, а из-за невнимательности, из-за усталости врачей. Тогда Путин согласился с предложением смягчить ответственность в подобных случаях. Говорит Москва
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