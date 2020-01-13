Минимальный уровень оплаты труда должен быть повышен до 40 тыс. руб. - ФНПР
16:32 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Методика расчета прожиточного минимума трудоспособного гражданина, на базе которого рассчитывается минимальный размер оплаты труда, не соответствует росту тарифов и стоимости услуг. МРОТ должен базироваться на величине минимального потребительского бюджета (МПБ) в размере 40 тыс. руб. без учета семейной нагрузки, говорится в расчетах Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), опубликованных в понедельник на сайте организации.
С 1 января 2020 года МРОТ был увеличен на 7,5% до 12 тыс. 130 руб. МРОТ рассчитывается, исходя из величины прожиточного минимума по состоянию на II квартал предыдущего года. По мнению ФНПР, методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного гражданина не отвечает росту тарифов и стоимости услуг.
"Необходимо разработать систему потребительских бюджетов и со временем перейти к определению величины минимального потребительского бюджета, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать свои физиологические, психические и умственные способности. Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина прожиточного минимума - для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять не менее 40 тысяч рублей", - приводятся в сообщении на сайте слова главы департамента социально- трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова.
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