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Из-за пожаров в Австралии популяция коал оказалась под угрозой исчезновения

17:00 13.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Популяция коал оказалась под угрозой исчезновения из-за пожаров в Австралии. По данным австралийских СМИ, эти животные даже могут получить особый статус.

Пока власти не оценивали точное число пострадавших коал. По словам министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей, только на северном побережье одного из штатов могло быть уничтожено до 30% этих животных. Кроме того, многим представителям требуется лечение.

Восстановление флоры и фауны Австралии после масштабных пожаров потребует беспрецедентных мер. Правительство уже сообщило о выделении 50 миллионов долларов на эти цели.

Стихийное бедствие началось на южном и восточном побережье континента в октябре. До сих пор с ним справиться не удалось.  Говорит Москва

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