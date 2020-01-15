Украина просит Иран передать ее специалистам бортовые самописцы сбитого Боинга

18:40 Источник: Эхо Москвы

Украина просит Иран передать ее специалистам бортовые самописцы сбитого в начале января Боинга. Тем временем президент Ирана Роухани потребовал от Вооруженных Сил страны предоставить больше информации о крушении. По его мнению, «люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают».

Боинг был сбит иранскими силами ПВО через несколько минут после взлета в аэропорту Тегерана. Погибли 176 человек. Эхо Москвы