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Украина просит Иран передать ее специалистам бортовые самописцы сбитого Боинга

18:40 15.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Украина просит Иран передать ее специалистам бортовые самописцы сбитого в начале января Боинга. Тем временем президент Ирана Роухани потребовал от Вооруженных Сил страны предоставить больше информации о крушении. По его мнению, «люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают».

Боинг был сбит иранскими силами ПВО через несколько минут после взлета в аэропорту Тегерана. Погибли 176 человек.  Эхо Москвы

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