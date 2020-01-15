Пограничники подтвердили факт задержания японского рыболовецкого судна у Курил
17:12 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сахалинские пограничники в среду вечером подтвердили информацию о задержании для досмотра японского рыболовецкого судна, которое вело промысел в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщил ТАСС представитель пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
По версии японского агентства Киодо, российские пограничники сопроводили японское судно на остров Кунашир Большой Курильской гряды с целью проведения инспекции. Шхуна принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо, Япония). Она занималась промыслом трески, на борту находятся шесть человек.
"Задержали [японское судно], это правда", - сообщил собеседник агентства без разглашения подробностей.
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