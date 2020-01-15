В России в прошлом году ухудшилась ситуация с правами человека - HRW
17:32 15.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В России в прошлом году ухудшилась ситуация с правами человека, считают правозащитники из Human Rights Watch. На подъем гражданской активности власть ответила репрессиями, отмечается в ежегодном докладе организации.
Последние семь лет ситуация с правами человека в России демонстрирует негативную динамику, и 2019 год не стал исключением. По оценке Human Rights Watch, государство продолжило кампанию по дискредитации неправительственных организаций, представители НПО стали чаще подвергаться уголовному преследованию. Рост протестной активности в стране власти встретили жесткой демонстрацией силы, массовыми задержаниями и уголовными делами в отношении активистов. Несмотря на обещания чиновников, не удалось покончить и с пытками в отношении задержанных. Ухудшилось и положение правозащитников. Кроме того, продолжилось наступление на свободу слова – независимые голоса оказались под ударом размытого ограничительного законодательства, передает «Радио Свобода» со ссылкой на доклад Human Rights Watch. Отдельно в нем отмечается удручающее положение с правами человека на Северном Кавказе.
Между тем, согласно докладу, главным нарушителем прав человека в прошлом году стал Китай, где уже создана масштабная система слежки за гражданами. Эхо Москвы
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