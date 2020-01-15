Австралии может потребоваться до ста лет для восстановления после масштабных пожаров

18:00 Источник: Эхо Москвы

Австралии потребуется сто лет для восстановления после масштабных лесных пожаров. Как сообщает НАСА, шлейф от дыма совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара. Это повиляет на атмосферные условия во всем мире.

Огонь уничтожил 10 миллионов гектаров леса в Австралии, разрушены более двух тысяч домов, погибли 28 человек. Эхо Москвы