Правительство России подало в отставку

16:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

[обновлено 16:43]

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", - сказал президент на встрече с кабинетом министров, состоявшейся в доме правительств.



"Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава государства.

