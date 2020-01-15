0
0
67
НОВОСТИ

Правительство России подало в отставку

16:41 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

[обновлено 16:43]

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", - сказал президент на встрече с кабинетом министров, состоявшейся в доме правительств.

"Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 15.01.2020
Путин поручил членам правительства исполнять обязанности до формирования нового состава
0
24
16:47 15.01.2020
Путин намерен ввести должность зампредседателя СБ РФ и назначить на этот пост Медведева
0
68
16:32 15.01.2020
По поправкам в Конституцию будет голосование, а не референдум - Песков
0
93
16:12 15.01.2020
Женщина впервые заняла высокопоставленный пост в Ватикане
0
103
16:00 15.01.2020
Из сейфа посольства Малайзии в Москве пропали 2 млн рублей - СМИ
0
122
15:32 15.01.2020
Российская сторона пообещала сделать все возможное для прекращения огня в Ливии - министр обороны Турции
0
151
15:12 15.01.2020
Матвиенко рассчитывает, что предложенные Путиным поправки внесут в конституцию в 2020 г.
0
188
15:00 15.01.2020
В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"
0
194
14:32 15.01.2020
ЦИК готов организовать референдум по поправкам в Конституцию в любой момент - Памфилова
0
233
14:12 15.01.2020
На выполнение мер, заявленных Путиным в послании, нужно 400-500 млрд руб. в год - Кудрин
0
260

Возврат к списку