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Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

21:20 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании 16 января рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба нижней палаты парламента.

"Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на четверг, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства", - проинформировали в пресс- службе.

Там уточнили, что на заседании совета "договорились о порядке рассмотрения и предварительных консультациях [по кандидатуре] во фракциях: в 9 утра соберется "Единая Россия", затем ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия". "Рассмотрение кандидатуры [на пост премьер-министра] на пленарном заседании состоится [позднее] в четверг", - добавили в пресс-службе.

Вечером в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета палаты, участие в котором принимал и Мишустин. Совет Думы определяет, в том числе повестку дня ее пленарных заседаний.

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