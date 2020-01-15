0
0
0
НОВОСТИ

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

21:30 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает корр. ТАСС с места событий.

Детали сделки до сих пор не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 15.01.2020
Четыре ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю, две перехвачены - армия
0
35
22:40 14.01.2020
Ракетный удар нанесен по военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада - ТВ
0
161
17:20 14.01.2020
Стратегические бомбардировщики B-52 остались без ядерных бомб
0
141
16:32 14.01.2020
Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками - МО РФ
0
184
15:00 14.01.2020
Хафтар готовится к очередному наступлению на столицу Ливии - агентство
0
190
14:12 14.01.2020
Численность польской армии с 2015 года выросла более чем на треть - министр обороны
0
147
12:05 13.01.2020
Воинские части ЦВО получат в этом году четыре комплекта С-400 "Триумф"
0
201
21:20 10.01.2020
Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ
0
248
19:25 10.01.2020
Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем
0
333
18:45 10.01.2020
США используют Тихий океан для отработки концепции противостояния РФ и Китаю
0
317

Возврат к списку