Палата представителей направила дело об импичменте Трампа в Сенат
22:40 15.01.2020 Источник: RNS
Палата представителей Конгресса США одобрила передачу в Сенат дела об импичменте американского президента Дональда Трампа, передает CBS News. «За» проголосовали 228 конгрессменов, «против» – 193.
Кроме того, Палата представителей одобрила кандидатуры семи конгрессменов, которые будут представлять дело об импичменте Трампа в Сенате. Это глава комитета Палаты представителей по вопросам разведки Адам Шифф, глава комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер, а также Хаким Джефрис, Сильвия Гарсия, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсон Кроу.
19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США официально утвердила две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Трамп обвиняется в злоупотреблении властью и препятствии Конгрессу. RNS
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