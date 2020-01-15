Палата представителей направила дело об импичменте Трампа в Сенат

22:40 Источник: RNS

Палата представителей Конгресса США одобрила передачу в Сенат дела об импичменте американского президента Дональда Трампа, передает CBS News. «За» проголосовали 228 конгрессменов, «против» – 193.

Кроме того, Палата представителей одобрила кандидатуры семи конгрессменов, которые будут представлять дело об импичменте Трампа в Сенате. Это глава комитета Палаты представителей по вопросам разведки Адам Шифф, глава комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер, а также Хаким Джефрис, Сильвия Гарсия, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсон Кроу.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США официально утвердила две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Трамп обвиняется в злоупотреблении властью и препятствии Конгрессу. RNS