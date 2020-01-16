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Первая встреча Путина с с рабочей группой по правкам в Конституцию пройдут в четверг - пресс-служба

07:50 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

В пресс-службе главы государства ТАСС "подтвердили намерение президента в четверг встретится с созданной рабочей группой".

В среду Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Глава государства также утвердил состав участников группы. Это 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Сопредседателями стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников - оба по согласованию, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

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