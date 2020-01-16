Подлинность опубликованной украинскими СМИ "прослушкой" кабмина не установлена

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские СМИ распространили аудиозаписи якобы закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука с представителями кабинета министров и руководством Национального банка, где он назвал себя и главу государства "профанами" в экономике, однако в правительстве страны не комментируют эту информацию.

"Пресс-служба кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в сети Интернет", - сообщила в среду вечером пресс-служба украинского правительства.

Накануне на созданном в среду Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано 2 аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина - прим. ТАСС), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы Офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.