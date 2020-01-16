0
0
47
НОВОСТИ

Подлинность опубликованной украинскими СМИ "прослушкой" кабмина не установлена

07:40 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские СМИ распространили аудиозаписи якобы закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука с представителями кабинета министров и руководством Национального банка, где он назвал себя и главу государства "профанами" в экономике, однако в правительстве страны не комментируют эту информацию.

"Пресс-служба кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в сети Интернет", - сообщила в среду вечером пресс-служба украинского правительства.

Накануне на созданном в среду Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано 2 аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина - прим. ТАСС), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы Офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 16.01.2020
Совместные операции США и Ирака против ИГ возобновились - СМИ
0
34
08:00 16.01.2020
У Турции осталось мало времени, чтобы решить разногласия с Вашингтоном из-за С-400 - Купер
0
44
07:50 16.01.2020
Первая встреча Путина с с рабочей группой по правкам в Конституцию пройдут в четверг - пресс-служба
0
58
07:30 16.01.2020
Рядом с посольством РФ в Бейруте произошли столкновения ливанских жандармов с демонстрантами
0
34
22:40 15.01.2020
Палата представителей направила дело об импичменте Трампа в Сенат
0
526
22:00 15.01.2020
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
0
559
21:20 15.01.2020
Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
0
580
20:40 15.01.2020
Четыре ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю, две перехвачены - армия
0
602
20:00 15.01.2020
Кадыров из-за временной нетрудоспособности назначил премьера Хучиева и. о. главы Чечни
0
725
19:20 15.01.2020
Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
0
742

Возврат к списку