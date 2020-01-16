У Турции осталось мало времени, чтобы решить разногласия с Вашингтоном из-за С-400 - Купер

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не ставят конкретных сроков введения санкций против Турции из- за покупки ей у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако у Анкары остается все меньше времени для того, чтобы разрешить эти разногласия с Вашингтоном. Об этом заявил в среду на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, ошибочно было бы говорить, что Турции "сошла с рук" покупка С-400 у РФ. "Положения CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС) все еще применяются [к Турции]. Нет четких сроков введения санкций. Так что для Турции сейчас остается все более сужающийся временной промежуток, чтобы разобраться с этим вопросом", - сказал он.

"Технически санкции еще не введены. Но мы немедленно исключили Турцию из программы F-35", - подчеркнул Купер. "Урок для других государств заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять", - считает американский дипломат.