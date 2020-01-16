Рядом с посольством РФ в Бейруте произошли столкновения ливанских жандармов с демонстрантами

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Едкий запах дыма стоит в воздухе возле пересечения улицы Мар-Ильяс и проспекта Корниш-Мазраа в западном квартале ливанской столицы. Прямо у светофора на перекрестке находится северная стена, загораживающая жилое здание на территории посольства России. Через нее перелетели в среду гранаты со слезоточивым газом, выпущенные ливанскими жандармами во время разгона толпы демонстрантов.

"Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал", - сообщил корр. ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов. По его словам, руководством посольства были сразу приняты дополнительные меры безопасности. Охрана дипмиссии усилена в связи со столкновениями, которые происходили буквально в двух шагах от посольского комплекса.

Стражам порядка удалось разогнать толпу агрессивно настроенной молодежи, которая кидала камни и запускала в их сторону петарды. Ситуация ближе к полуночи успокоилась, однако сирены карет Ливанского общества Красного Креста еще некоторое время оглушали окрестности. Волонтеры оказывали помощь активистам, пострадавшим от удушья и во время стычек с жандармами.