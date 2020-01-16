Совместные операции США и Ирака против ИГ возобновились - СМИ
08:10 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад. Об этом сообщила американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в Пентагоне.
По их данным, американские военные стремились как можно быстрее возобновить совместные действия на территории Ирака с целью купировать любые попытки ИГ провозгласить своей победой приостановку таких операций. Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, но не иракской. Газете не удалось получить в Багдаде сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций.
НОВОСТИ
- 08:00 16.01.2020
- У Турции осталось мало времени, чтобы решить разногласия с Вашингтоном из-за С-400 - Купер
- 07:50 16.01.2020
- Первая встреча Путина с с рабочей группой по правкам в Конституцию пройдут в четверг - пресс-служба
- 07:40 16.01.2020
- Подлинность опубликованной украинскими СМИ "прослушкой" кабмина не установлена
- 07:30 16.01.2020
- Рядом с посольством РФ в Бейруте произошли столкновения ливанских жандармов с демонстрантами
- 22:40 15.01.2020
- Палата представителей направила дело об импичменте Трампа в Сенат
- 22:00 15.01.2020
- США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
- 21:20 15.01.2020
- Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
- 20:40 15.01.2020
- Четыре ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю, две перехвачены - армия
- 20:00 15.01.2020
- Кадыров из-за временной нетрудоспособности назначил премьера Хучиева и. о. главы Чечни
- 19:20 15.01.2020
- Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать