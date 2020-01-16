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Совместные операции США и Ирака против ИГ возобновились - СМИ

08:10 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад. Об этом сообщила американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, американские военные стремились как можно быстрее возобновить совместные действия на территории Ирака с целью купировать любые попытки ИГ провозгласить своей победой приостановку таких операций. Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, но не иракской. Газете не удалось получить в Багдаде сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций.

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