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Обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента представлены в Сенат

08:30 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократы Палаты представителей Конгресса США передали в среду вечером обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат, официальное рассмотрение начнется в четверг, в 12:00 (20:00 мск). Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами. Конгрессмены ранее приняли соответствующую резолюцию.

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. После этого утвержденные семь обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе, направились в Сенат. Затем статьи были переданы лидеру республиканского большинства в верхней палате Митчу Макконнеллу.

"Мы официально приглашаем управляющих прийти в Сенат завтра (в четверг, 16 января - прим. ТАСС) в 12:00 (20:00 мск), чтобы представить статьи импичмента. В 14:00 (22:00 мск) прибудет председатель Верховного суда США Джон Робертс, он будет приведен к присяге, - рассказал Макконнелл. - Председатель приведет к присяге сенаторов. Затем мы официально уведомим Белый дом о проведении судебного процесса". По его словам, начало процесса запланировано на 21 января.

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