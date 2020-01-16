0
0
85
НОВОСТИ

Адвокаты Карлоса Гона отказались представлять его интересы в Японии - СМИ

08:50 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа адвокатов бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона во главе с Дзюнъитиро Хиронакой, которая представляла интересы бизнесмена в Японии, прекратила свои полномочия. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

Соответствующее заявление сам Хиронака направил в окружной суд Токио. Адвокаты считают, что вероятность возвращения Гона в Японию крайне мала и у них нет никаких причин продолжать представлять его интересы на территории страны.

Хиронака и еще несколько адвокатов из его конторы были наняты экс-главой концерна в прошлом году. Именно они добились освобождения Гона под залог и внесли большой вклад в защиту его прав перед японским правосудием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 16.01.2020
Два индонезийских острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
0
53
09:20 16.01.2020
Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке
0
75
09:05 16.01.2020
Послание Путина Федеральному собранию встревожило Климкина
0
116
09:00 16.01.2020
В Госдепе прокомментировали отставку российского правительства
0
112
08:30 16.01.2020
Обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента представлены в Сенат
0
140
08:10 16.01.2020
Совместные операции США и Ирака против ИГ возобновились - СМИ
0
163
08:00 16.01.2020
У Турции осталось мало времени, чтобы решить разногласия с Вашингтоном из-за С-400 - Купер
0
185
07:50 16.01.2020
Первая встреча Путина с с рабочей группой по правкам в Конституцию пройдут в четверг - пресс-служба
0
172
07:40 16.01.2020
Подлинность опубликованной украинскими СМИ "прослушкой" кабмина не установлена
0
176
07:30 16.01.2020
Рядом с посольством РФ в Бейруте произошли столкновения ливанских жандармов с демонстрантами
0
162

Возврат к списку