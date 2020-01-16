Адвокаты Карлоса Гона отказались представлять его интересы в Японии - СМИ

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа адвокатов бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона во главе с Дзюнъитиро Хиронакой, которая представляла интересы бизнесмена в Японии, прекратила свои полномочия. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

Соответствующее заявление сам Хиронака направил в окружной суд Токио. Адвокаты считают, что вероятность возвращения Гона в Японию крайне мала и у них нет никаких причин продолжать представлять его интересы на территории страны.

Хиронака и еще несколько адвокатов из его конторы были наняты экс-главой концерна в прошлом году. Именно они добились освобождения Гона под залог и внесли большой вклад в защиту его прав перед японским правосудием.