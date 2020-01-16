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В Госдепе прокомментировали отставку российского правительства

09:00 16.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства. «Могу сказать, что мы находимся на стороне граждан России», — цитирует RTVI главу пресс-службы ведомства Морган Ортегус.

Она напомнила, что Дональд Трамп заявлял о желании улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По словам представителя Госдепа, это зависит от российских властей. «Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши пожелания перемен во внешней политике», — сказала Ортегус.

В Белом доме ТАСС отказались комментировать отставку правительства Медведева и выдвижение Мишустина, а в руководстве Госдепартамента пока не откликнулись на соответствующий запрос агентства.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке российского кабмина.  Говорит Москва

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