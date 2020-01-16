0
0
75
НОВОСТИ

Послание Путина Федеральному собранию встревожило Климкина

09:05 16.01.2020

Предложение президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию вызывают беспокойство. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкина встревожило послание Путина Федеральному собранию. «Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина», — написал экс-министр в Facebook.

Предложенные поправки он назвал «довольно ожидаемым базовым вариантом», в котором Путин «останется центром принятия решений российской системы».

При этом, по мнению Климкина, внутренние изменения в российской политике «традиционно требуют мобилизации через внешнюю угрозу, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям».

Украине экс-министр посоветовал «стать сильнее» и договариваться с Россией только при посредничестве тех, «кого она вынуждена уважать».  360tv.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 16.01.2020
Два индонезийских острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
0
53
09:20 16.01.2020
Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке
0
75
09:00 16.01.2020
В Госдепе прокомментировали отставку российского правительства
0
112
08:50 16.01.2020
Адвокаты Карлоса Гона отказались представлять его интересы в Японии - СМИ
0
109
08:30 16.01.2020
Обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента представлены в Сенат
0
140
08:10 16.01.2020
Совместные операции США и Ирака против ИГ возобновились - СМИ
0
163
08:00 16.01.2020
У Турции осталось мало времени, чтобы решить разногласия с Вашингтоном из-за С-400 - Купер
0
185
07:50 16.01.2020
Первая встреча Путина с с рабочей группой по правкам в Конституцию пройдут в четверг - пресс-служба
0
172
07:40 16.01.2020
Подлинность опубликованной украинскими СМИ "прослушкой" кабмина не установлена
0
176
07:30 16.01.2020
Рядом с посольством РФ в Бейруте произошли столкновения ливанских жандармов с демонстрантами
0
162

Возврат к списку