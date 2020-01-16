Послание Путина Федеральному собранию встревожило Климкина
09:05 16.01.2020
Предложение президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию вызывают беспокойство. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
Климкина встревожило послание Путина Федеральному собранию. «Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина», — написал экс-министр в Facebook.
Предложенные поправки он назвал «довольно ожидаемым базовым вариантом», в котором Путин «останется центром принятия решений российской системы».
При этом, по мнению Климкина, внутренние изменения в российской политике «традиционно требуют мобилизации через внешнюю угрозу, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям».
Украине экс-министр посоветовал «стать сильнее» и договариваться с Россией только при посредничестве тех, «кого она вынуждена уважать». 360tv.ru
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