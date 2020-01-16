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НОВОСТИ

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке

09:20 16.01.2020 Источник: RNS

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц после стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По версии следствия, утром 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебные участок мирового суда в Новокузнецке. На входе мужчина выстрелили в судебного пристава, который его остановил, сотрудник суда получил ранение в живот. Свидетель стрельбы нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет и выстрелили в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. Подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии.

В СК добавили, что пострадавшие были госпитализированы. Судебный пристав скончался в больнице.  RNS

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