Два индонезийских острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
09:32 16.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря. Речь идёт о необитаемых участках суши, которые входят в состав провинции Южная Суматра.
Бетет и Гундул ушли под воду, оказавшись на отметке один и три метра ниже уровня моря. Отмечается, что Бетет был частью национального парка Бербак-Сембиланг.
В заявлении индонезийского форума окружающей среды говорится, что повышение уровня воды вызвано глобальными климатическими изменениями и под угрозой затопления находятся ещё четыре острова, пишет Jakarta Post. Говорит Москва
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