Два индонезийских острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря. Речь идёт о необитаемых участках суши, которые входят в состав провинции Южная Суматра.

Бетет и Гундул ушли под воду, оказавшись на отметке один и три метра ниже уровня моря. Отмечается, что Бетет был частью национального парка Бербак-Сембиланг.

В заявлении индонезийского форума окружающей среды говорится, что повышение уровня воды вызвано глобальными климатическими изменениями и под угрозой затопления находятся ещё четыре острова, пишет Jakarta Post. Говорит Москва