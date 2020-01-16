Суд обязал Навального и других оппозиционеров выплатить почти 2,5 млн рублей
11:00 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Почти 2,5 миллиона рублей обязал суд выплатить Алексея Навального и других оппозиционеров. С соответствующим иском обратилась прокуратура после летних протестных акций в Москве.
Черемушкинский суд Москвы согласился с требованиями прокуратуры, которая просила компенсировать государству деньги, затраченные на привлечение дополнительных сил для обеспечения правопорядка на акциях 27 июля и 3 августа, а именно оплату труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для техники. Восемь ответчиков, которых считают организаторами протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, должны выплатить в сумме почти 2,5 миллиона рублей. «Якобы столько потратила Росгвардия на избиение протестующих, за которое почему-то должна заплатить оппозиция» — так прокомментировали решение суда соратники Алексея Навального в твиттере. Сам политик отметил, что иски подал тот самый прокурор Москвы Сергей Попов, о котором Фонд борьбы с коррупцией ранее выступил расследование. В нем утверждается, что прокурор владеет гостиницами в Черногории и квартирой в Испании.
В ходе двух летних акций протеста силовики задержали более двух тысяч человек. После митингов на предполагаемых организаторов было подано несколько исков. Соратники Навального считают, что это попытка финансового давления на оппозицию. Эхо Москвы
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