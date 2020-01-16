Мишустин на встрече с единороссами в Думе анонсировал изменения в новом кабмине - источник
10:00 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме заявил, что в новом правительстве планируются изменения. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник с заседания фракции.
"Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал", - сказал собеседник агентства.
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