Мишустин на встрече с единороссами в Думе анонсировал изменения в новом кабмине - источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме заявил, что в новом правительстве планируются изменения. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник с заседания фракции.

"Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал", - сказал собеседник агентства.