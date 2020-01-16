Мишустин заявил, что на посту премьера сразу же займется снятием барьеров для бизнеса
11:05 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.
"Самое важное - снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом", - сказал Мишустин в четверг на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Видеозапись встречи разместила в своем телеграм-канале советник председателя палаты Анастасия Кашеварова.
"Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать", - добавил Мишустин.
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