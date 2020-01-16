Мишустин заявил, что на посту премьера сразу же займется снятием барьеров для бизнеса

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

"Самое важное - снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом", - сказал Мишустин в четверг на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Видеозапись встречи разместила в своем телеграм-канале советник председателя палаты Анастасия Кашеварова.

"Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать", - добавил Мишустин.