0
0
48
НОВОСТИ

Мишустин заявил, что на посту премьера сразу же займется снятием барьеров для бизнеса

11:05 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

"Самое важное - снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом", - сказал Мишустин в четверг на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Видеозапись встречи разместила в своем телеграм-канале советник председателя палаты Анастасия Кашеварова.

"Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать", - добавил Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 16.01.2020
В правительстве Чечни объяснили, почему Кадыров временно оставил должность
0
8
11:00 16.01.2020
Суд обязал Навального и других оппозиционеров выплатить почти 2,5 млн рублей
0
62
10:32 16.01.2020
Нефть дорожает после подписания сделки США-Китай
0
107
10:20 16.01.2020
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации, утверждают журналисты WP
0
119
10:05 16.01.2020
Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15% - эксперты
0
145
10:00 16.01.2020
Мишустин на встрече с единороссами в Думе анонсировал изменения в новом кабмине - источник
0
178
09:32 16.01.2020
Два индонезийских острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
0
199
09:20 16.01.2020
Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке
0
204
09:05 16.01.2020
Послание Путина Федеральному собранию встревожило Климкина
0
265
09:00 16.01.2020
В Госдепе прокомментировали отставку российского правительства
0
254

Возврат к списку